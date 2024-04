Doliu în lumea filmului. A murit un actor celebru din „Battlestar Galactica”

Actorul Terry Carter din serialul Battlestar Galactica a murit la vîrsta de 95 de ani. Decesul a fost confirmat de fiul său.Terry a murit în locuința sa din New York, a declarat marți fiul său pentru New York Times.După cum se precizează pe site-ul său, va fi o ceremonie privată de înmormîntare, exclusiv pentru familie, arată publicația The Sun.La mijlocul anilor 1950, Terry a fost pri

