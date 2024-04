WhatsApp va introduce filtre pentru accesarea mai rapidă a mesajelor

22:00

Sute de tinere dansatoare în tutu alb și părul strîns coafat s-au adunat miercuri la Hotelul Plaza din New York pentru a doborî recordul mondial de dans pe vîrfuri într-un singur loc.Spectacolul a fost organizat de Youth America Grand Prix, un program de burse de balet, care își sărbătorește cea de-a 25-a aniversare cu trei seri de spectacole la Lincoln Center for the Performing Arts.Print