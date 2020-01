HOROSCOP | Bucurie în familie şi un secret bine ascuns

11:00

O furtună de praf uriașă a transformat în noapte ziua de duminică în Australia, în zona New South Wales, lovită de incendii devastatoare, scrie digi24.ro. Narromine dust storm – Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020 Locuitorii din zona Dubbo au postat pe Twitter filmulețe și fotografii care arată că norul de praf era atât de gros încât a blocat lumina soarelui. Drone footage shows massive dust storm in Australia sweeping across central New South Wales https://t.co/iaTSa7xUYG pic.twitter.com/rz0RuvgwCU — The Guardian (@guardian) January 20, 2020