Viorel Morari rămâne în arest

01:50

Președintele țării are un nou consilier. Este vorba de Ghenadie Iurco, responsabil de domeniul administrației publice locale și dezvoltarea regională. Șeful statului i-a urat noului său subaltern succese în activitatea pe care o va desfășura. • Ghenadie Iurco a absolvit Academia de Administrație Publică și are experiență în acest domeniu. Și-a desfășurat activitatea în mai multe funcții din administrația de stat, ultima fiind cea de șef al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. To...