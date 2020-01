(video) Eurovision 2020. Lista interpreților și pieselor înscrise în concursul național

20:45

Fie că alegem să călătorim lună de lună sau doar o dată pe an, fiecare dintre noi are, cu siguranță, o mică tradiție proprie. Unii trebuie neapărat să găsească cel mai înalt punct din oraș, alții numaidecât cumpără un bilet la transportul public. Tradițiile de călătorii sunt la fel de unice precum suntem noi. Elena Baranov, în fiecare călătorie pe care o face, colecționează cimitire. Deocamdată, Elena a adunat în colecția sa 13 cimitire din șase țări: Ucraina – 2, Portugalia – 2, Italia – 1, Germania – 2, România – 5, Ungaria – 1. Articolul (foto) „Am o tradiție”. De ce Elena Baranov vizitează cel puțin un cimitir în orașele în care călătorește și câte are în colecție apare prima dată în #diez.