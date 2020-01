O săptămână plină de drame și comedii la Teatrul Național „Eugene Ionesco”. Iată ce poți urmări

15:30

Începând cu anul 2020, pensiile vor fi indexate de două ori pe an. Inițiativa legislativă aparține PSRM și a fost propusă de două ori - în 2017 și în noiembrie 2019. Proiectul prevede ca cea de-a doua indexare să fie aplicată doar pentru pensiile ce se includ sub minimul de existență (1.726 de lei). Am întrebat pensionarii ce cred despre această decizie și ce efect cred că o să aibă ea.