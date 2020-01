Republica Cehă, interesată să investească în țara noastră

12:45

Andrei Năstase a declarat că Platforma Demnitate și Adevăr are capacitatea să vină cu un propriu candidat la prezidențiale în cazul în care alte forțe politice nu vor da curs apelului de a înainta și susține un candidat comun apartinic. Declarația a fost făcută în contextul în care PAS a spus anterior că au deja un candidat pentru prezidențiale, notează realitatea.md.Întrebat dacă o vor susține pe Maia Sandu la prezidențiale, în cazul în care va candida, Andrei Năstase a insistat pe un candidat apartinic, menționând că așa au procedat de-a lungul anilor, iar Blocul ACUM a fost creat datorită PPDA.„PPDA este un partid politic care a făcut tot ce îi stă în puteri ca forțele politice democratice din RM să fie unite. Am demonstrat acest lucru în 2016, atunci când nimic nu recomanda acest lucru, ne-am retras candidat din cursa electorală. Am făcut acest lucru pe parcursul anului. Datorită în exclusivitate Platformei DA am avut mai apoi un Bloc ACUM, repet datorită PPDA, care și de această dată a făcut concesii, compromisuri în interesul public pentru a oferi RM o alternativă puternică. Am continuat aceleași demersuri și în Parlamentul RM, am insistat să avem un singur grup al forțelor politice reformatoare. Aceleași demersuri le-am continuat și în CMC, când am insistat pe unitate. Așa procedăm și de această dată când am venit cu un apel către toate forțele politice democratice”, a declarat Năstase.Totodată, liderul PPDA a mai spus că partidul său are capacitatea să vina cu un propriu candidat în cazul în care alte forțe politice nu vor da curs apelului lor.