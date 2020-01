VIDEO: GLOBASIG, 2020: Investitii in programe pentru tineri, dezvoltarea retelei de parteneri si afaceri in crestere

16:45

Incendiile de vegetatie care au mistuit Australia si sunt departe de a se fi terminat ar putea fi cele mai costisitoare din istorie, in conditiile in care numarul cererilor de despagubire a crescut cu 43%, valoarea totala a acestora fiind, in momentul de fata, de 925 de milioane de dolari. Totusi, the Insurance Council of Australia avertizeaza ca, in perioada imediat urmatoare, va creste semnificativ atat numarul cererilor de despagubire (in prezent, 13.750), cat si valoarea totala a acestora.