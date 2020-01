Un artist a murit pe scenă: „S-a oprit, şi-a cerut scuze şi a închis ochii”

16:00

Vasile Tătaru a declarat pentru jurnal.md că din cauza Rodicăi Guțu nu se poate angaja în nicio instituție de învățământ din capitală. „Guțu face parte din mafia directorilor, mafia plicurilor la fiecare sărbătoare. Eu am fost inclus de această doamnă în lista neagră, din cauza ei nu mă pot angaja nicăieri. De trei ori am fost la direcție, am depus și un demers în scris dar nu a luat nicio atitudine”, spune Tătaru. Acesta mai menționează că în perioada 16-20 decembrie, Rodica Guțu împreună cu un...