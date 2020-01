Putin a cerut demisia procurorului general al Rusiei, Iurie Ciaika

12:30

Un Grup de monitorizare a prețurilor la carburanți va fi creat sub auspiciul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor, Sergiu Pușcuța. Obiectivul principal al acestui grup va fi monitorizarea prețurilor, dar și analiza temeiniciei argumentării prețurilor. Declarația a fost făcută pe premierul Ion Chicu, în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN. • Premierul spune că s-a așteptat ca prețurile la carburanți să crească la început de an. Asta pentru că în fiecare an, la 1 ianuarie sau imed...