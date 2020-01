Dispoziția a fost semnată. Iată când vor reveni la muncă deputații de la Chișinău

13:40

The New York Times (NYT) a anunţat duminică seara că susţine în premieră două candidate în alegerile prezidenţiale din SUA din 2020, pe senatoarele Elizabeth Warren şi Amy Klobuchar, fiind pentru prima dată când publicaţia nu se poate pronunţa în favoarea unui singur nume, informează Agerpres. Pentru a justifica această ambivalenţă între cele două democrate […] Articolul The New York Times susţine, în premieră, două candidate democrate pentru scrutinul din 2020 apare prima dată în Cotidianul.