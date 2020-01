Parlamentul vrea să procure tablete în valoare de peste 2 milioane de lei pentru angajați

10:40

„Cunoașteți foarte bine că în fiecare an, imediat de la 1 ianuarie are loc ajustarea prețurilor la noile accize. Aceasta durează din 2007. De aceea, dacă vorbim dacă ne-am așteptat sau nu ne-am așteptat, ne-am așteptat. Plus la toate, evoluția prețului petrolului pe piața internațională, conflictul cu Iranul și alte argumente care au influențat evoluția prețurilor. Din păcate, Republica Moldova nu are în grădină petrol. Noi importăm totul, iar prețurile se formează în linii mari pe piețele inter...