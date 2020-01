Inițierea procesului de revizuire a tratatelor internaționale de asistență juridică

13:40

Prin termenul „național” se face referire la România, totuși acest articol este de o actualitatea similară și pentru Moldova, care la fel nu are o reglementare pusă la punct în domeniul respectiv (nota JURIDICE MOLDOVA). Motto: „Whistleblowers are courageous people who dare to bring illegal activities to light and stand up on their own to […] Articolul Noul instrument juridic unional de protecție a avertizorilor de integritate. Necesitatea armonizării legislației penale naționale apare prima dată în JMD.