video | Ce au scos la iveală controalele dispuse de procurorul general la PA și PCCOCS? Stoianoglo prezintă rezultatele verificărilor

Astăzi se împlinesc 11 ani de când Grigore Vieru a trecut în neființă. Aleea Clasicilor a fost pustie, iar la bustul poetului am găsit doar câteva buchete de flori și câteva fire de busuioc, probabil lăsate cu grijă de familia și prietenii apropiați ai poetului. Am mers prin parc și am întrebat oamenii dacă știu … Articolul video | Moldovenii au uitat versurile lui Grigore Vieru. La 11 ani de la moartea poetului, Aleea Clasicilor a fost pustie