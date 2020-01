Ion Chicu: Nu avem întârzieri la plata salariilor pentru bugetari

12:20

Un membru al societății de vânători a fost amendat cu 1500 de lei pentru că a vânat ilegal o potârniche. Braconajul a avut loc în apropiere de Chișinău, pe terenurile de vânătoare din extravilanul or. Durleşti, com. Sîngera şi or. Codru. Arma şi muniţiile au fost ridicate de Inspectoratul de Poliție (IP) Botanica. Un alt […]