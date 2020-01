Presa română: Cum a încercat primarul pro-rus al Chișinăului să atragă primăria București în campania lui de imagine

15:00

Există două căi prin care Aeroportul Internațional Chișinău poate reveni sub controlul statului, ambele fiind examinate de către Guvern, susține premierul Ion Chicu. El a declarat în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă că ar conta mai puțin cine este acționarul la Avia-Invest, Goncearenco sau Rotschild, deoarece Guvernul nu are relații „cu acele persoane interpuse", […]