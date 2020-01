VIDEO | Imagini terifiante surprinse de o cameră de bord în timpul unui accident de mașină

12:30

Forţa Spaţială a Statelor Unite a publicat, pe o reţea de socializare, o imagine în care apare uniforma de camuflaj pe care o vor folosi membrii săi. Uniforma nu este cu mult diferită de cele ale altor forţe militare ale SUA, precum US Army sau US Air Force. Deasupra buzunarului de la piept din stânga este inscripţionat textul „U.S. Space Force”. The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense@usairforce pic.twitter.com/Jvzt5bvNl7— United States Space Force (@SpaceForceDoD) January 18, 2020 Primele uniforme au fost deja trimise la Pentagon, potrivit anunţului făcut de organizaţie. Forţa spaţială va fi responsabilă de o serie de capabilităţi militare spaţiale esenţiale, care includ reţeaua de sateliţi, Sistemul Global de Poziţionare (GPS) şi senzorii care depistează lansările de rachete balistice. Donald Trump a cerut, în iunie 2019, Pentagonului să creeze o forţă militară spaţială, în scopul dobândirii „dominaţiei americane în spaţiu”. Spaţiul, mediul în care ar putea izbucni următorul conflict major Deşi spaţiul a fost până acum un mediu paşnic, folosit pentru explorare şi descoperiri, tot mai multe state îşi dezvoltă propriile programe spaţiale, iar multe dintre vehiculele care ajung pe orbita planetei nu sunt paşnice, potrivit CNN. Mai mult, companii private, unele finanţate de miliardari, şi-au propus să mineze asteroizi pentru resurse în următorii ani, iar legislaţia în domeniu este aproape inexistentă. Cu cât mai mulţi oameni ajung în cosmos, cu atât cresc şansele să apară un conflict, potrivit experţilor. Rusia deja a lansat pe orbită satelitul experimental numit „Kosmos 2499”, despre care se crede că este capabil să distrugă sau imobilizeze sateliţi americani sau ai NATO la nevoie. Totodată, China a pus pe orbită „Shiyan”, un vehicul spaţial înzestrat cu un braţ robotic capabil să prindă alţi sateliţi şi să îi scoată din uz. În 2007, statul asiatic a folosit un vehicul prototip pentru a distruge un satelit meteorologic vechi, care îi aparţinea. Aceste arme pot fi folosite şi pentru a distruge sateliţii GPS pe care se bazează atât de mulţi oameni în viaţa de zi cu zi. Mediul privat este şi el interesat de explorarea spaţiului, dar din alte motive. Rezervele de aur şi de platină de pe Terra sunt limitate. Cel putin aşa sunt cele accesibile prin tehnologiile de minerit actuale. De aceea compania Planetary Resources şi-a propus să extragă cele doua metale preţioase din asteroizi. Printre investitorii în startup se numară Larry Page, co-fondator al Google, Eric Schmidt, preşedinte executiv al Alphabet, şi regizorul filmului „Avatar”, James Cameron. Alte companii, precum Virgin Galactic, fondată de miliardarul Richard Branson, doresc să dezvolte turismul în spaţiu. În aceste condiţii, activitatea din jurul planetei noastre va fi foarte intensă în următorii 50 de ani, iar interesele vor fi şi ele mari.