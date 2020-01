Suma uriașă pentru care a fost vândută o monedă britanică rară, din 1936; În lume există, în total, șase astfel de exemplare

13:10

Totodată PAS face apel către cei din Platforma DA să susțină candidatura Olesiei Stamate. „Astăzi am discutat și am decis cu colegii să înaintăm un candidat apartinic, pe doamna Olesea Stamate, și facem apel pentru alte partide pro-europene, în special pentru Platforma DA, să susțină acest candidat, care are șanse foarte bune și care va fi un candidat pe potriva așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova. Parlamentul are nevooie de specialiști veritabili în drept”, a declarat Maia Sandu....