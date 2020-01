Igor Dodon, ca în fiecare an de Boboteaza s-a scufundat în apă

13:50

„Nu poți să te ascunzi nicăieri, dacă ai încălcat legea, mai devreme sau mai târziu vei fi prins”, a declarat președintele. Igor Dodon a salutat decizia Departamentului de Stat al SUA de a-l declara indezirabil pe teritoriul său pe fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, învinuit de autoritățile din țară de acte de corupție în proporții deosebit de mari. „Nimeni nu are imunitate pe viață. Ceea ce s-a întâmplat cu Plahotniuc, care era sigur că are protecție puternică nu contează unde – în SUA sau alte țări, pentru ceea ce a făcut, noi am văzut săptămâna aceasta că nu există niciun fel de „crâșă” pentru cei care încalcă legea. Acest exemplu este un exemplu pentru toți”, a declarat Dodon. „Este un mesaj foarte bun în ceea ce ține de lupta cu corupția”, a conchis președintele.