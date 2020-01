La Berlin are loc conferința internațională pentru pace în Libia

13:40

Premierul moldovean Ion Chicu afirmă că guvernul său dispune de informaţii, deşi deocamdată preliminare, că firma concesionară a Aeroportului Internaţional Chişinău nu şi-a îndeplinit angajamentele investiţionale, ceea ce dă temei guvernului să ceară rezilierea contractului.„Noi nu suntem satisfăcuți şi nu vrem să continuăm această concesiune”, a spus premierul, sâmbătă, într-un interviu la Europa Liberă, după ce anterior a dispus un amplu audit al investiţiilor efectuate până acum de concesionară, audit ce trebuie să fie încheiat de Agenţia Proprietăţii Publice până în luna februarie.Anterior, preşedintele Igor Dodon a afirmat că miliardarul rus Andrei Goncearenko, care s-a declarat ultima dată proprietar al firmei concesionare, este un apropiat al fostului președinte al PD, oligarhul Vlad Plahotniuc, și al lui Ilan Șor şi a respins acuzaţiile că ar fi cedat el aeroportul ruşilor.„Şor îl vinde, apoi îl ia înapoi… Nu are absolut nici o importanţă. Bunurile statului sunt sub sechestru, deci protejate”, a precizat azi premierul Ion Chicu.Despre magazinele duty-free, o altă afacere a controversatului om de afaceri Ilan Şor, Chicu a spus că guvernul le-ar închide de pe acum pe cele de la intrare în ţară, dar riscă litigii pentru că licenţele sunt valabile până în 2022. Dar comerțul cu tutun şi alcool deja le este supus accizării, a mai precizat Chicu.Totodată, șeful cabinetului de miniştri a recunoscut că nu a decis deocamdată asupra sistării programului „cetăţenie contra investiţii” pentru că nu are o analiză a riscurilor, dar că „nu crede că acest program este aşa cum îl descriu unii”.