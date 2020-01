VIDEO | Noul An Chinezesc, sărbătorit și la Lisabona. Spectacol inedit și sute de participanți

08:40

Preşedintele american Donald Trump i-a cerut, vineri, ayatolahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, să fie atent la limbaj, după o predică în care acesta a denunţat ''clovnii americani'' care mint, potrivit lui, în ''cel mai vicios'' mod, informează AFP. "Aşa-numitul '"lider suprem" al Iranului, care nu mai este prea suprem în ultima vreme, a spus lucruri urâte despre Statele Unite şi Europa. Economia lor se prăbuşeşte şi poporul lor suferă. Ar trebui să fie foarte atent la cuvintele sale!'', a scris Trump pe Twitter. The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020 Liderul suprem iranian Ali Khamenei a păstrat vineri o atitudine fermă împotriva Occidentului şi a sugerat că manifestaţii împotriva puterii după catastrofa aeriană nu sunt reprezentative pentru întregul popor. Ultimul decident în principalele dosare ale Republicii islamice, ayatollahul Khamenei s-a exprimat în timpul marii rugăciuni săptămânale musulmane, la Moscheea Mosalla, la Teheran, pe care a condus-o pentru prima oară din 2012. La începutul lunii, Statele Unite şi Iranul au fost aproape de o confruntare militară directă. La 3 ianuarie, Statele Unite l-au asasinat într-un atac cu o dronă, la Bagdad, pe generalul iranian Qassem Soleimani, un comandant din cadrul Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică iraniană şi arhitectul strategiei influenţei regionale iraniene. Cinci zile mai târziu, la 8 ianuarie, Iranul a tras 22 de rachete asupra a două baze în care se aflau americani în Irak, rănind 11 militari americani. În aceeaşi zi, Iranul a doborât ”din greşeală” un Boeing aparţinând companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA), la câteva minute după decolarea de la Teheran. Catastrofa s-a soldat cu 176 de morţi, majoritatea iranieni şi canadieni.