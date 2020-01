Președintele a felicitat creștinii cu prilejul sărbătorii „Botezul Domnului”

05:30

În timpul jocului cu copilul, pot fi descoperite trăsături îngrijorătoare ale caracterului său, scrie The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Psychological Medicine. Oamenii de știință de la universitățile din Boston și Pennsylvania au efectuat o serie de experimente cu participarea a peste 620 de copii cu vîrsta cuprinsă între trei și cinci ani. În cadrul unuia dintre teste, părinții l