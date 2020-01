Prognoză: Moldova ar putea înregistra un nou record la exportul de struguri de masă

15:45

Tragedie de Craciun pe stil vechi. O tanara de 21 de ani a decedat, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in satul Pascani. O tanara de 21 de ani a decedat, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat. Tragedia a avut loc in satul Pascani, raionul Hancesti. Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 15:00. Soferul unei Honda, un tanar de 19 ani, ar fi pierdut controlul volanului, a derapat cu automobilul de pe traseu si s-a rasturnat. O tanara de 21, care era pasagera, s-...