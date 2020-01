O explozie devastatoare a distrus in totalitate un depozit de artificii in nordul capitalei mexicane. Cel putin 2 oameni si-au pierdut viata in urma deflagratiei - VIDEO

