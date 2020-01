Istoriile a 12 tineri care au făcut armata în regiunea transnistreană: „În armată nu se schimbă nimic. Așa a fost, este și va fi”

09:20

PE SCURT „Fără contribuția timpurie și consecventă a părinților, tinerii adulți nu știu cum să se descurce sau să-și gestioneze viața financiară”, spune Tom Henske, un planificator financiar certificat în New York. Prin urmare, CNBC International, o rețea de știri de afaceri și financiare internaționale din SUA, a consultat doi specialiști care au elaborat cinci lecții […] The post Cinci sfaturi financiare pentru a copii appeared first on Moldova.org.