UE a tăiat 75% din fondurile dedicate asistenţei de preaderare pentru Turcia

Nu suntem in pericol, spun totusi oficialii, pentru ca nu avem zboruri directe cu China. Pe de alta parte, in Romania, numeroasele cazuri de gripa si infectii respiratorii acute au determinat Ministerul Sanatatii sa anunte debutul oficial al sezonului gripal. Noul coronavirus a fost depistat in zona Wuhan din China si multi dintre bolnavi au avut o legatura cu o mare piata, unde se vand en gross fructe de mare si animale. Tarik Jasarevic, purtator de cuvant OMS: „Pe 9 ianuarie, autoritatile chineze au facut o determinare preliminara a unui nou coronavirus identificat la o persoana spitalizata cu pneumonie la Wuhan. Doua zile mai tarziu au emis informatii suplimentare care actualizeaza numerele de caz la 41 si raportau un deces.″ Coronavirusurile fac parte dintr-o mare familie de virusuri care provoaca boli diverse, de la raceala comuna la Sindrom Acut Respirator Sever si pneumonie. Simptomele sunt comune mai multor boli respiratorii: curge nasul, febra, tuse, stranut, respiratie dificila. Transmiterea s-ar face prin contact cu animale infectate sau prin consum de carne infectata si chiar daca deocamdata nu s-a confirmat ca pacientii ii pot imbolnavi pe cei din jur, nu este exclusa nici transmiterea de la om la om. Iar virusul nou a fost confirmat deja si in afara statului chinez, in Japonia si Thailanda. Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia ca putem asista la o raspandire pe scara larga a noului virus si recomanda tuturor tarilor monitorizare activa, preventie si pregatiri pentru o eventuala interventie. Dr. Maria D Van Kerkhove, reprezentant OMS: „Sunt deja in curs investigatiile epidemiologice si asteptam rezultatele acestora, dar da, este cu siguranta posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om. Exista multe asemanari cu SARS si MERS. In Romania au fost luate primele masuri. Oana Grigore, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii: „Institutul National de Sanatate Publica a informat DSP-urile, care au anuntat spitalele.″ Pe de alta parte, in Romania s-au inregistrat pana acum doua decese din cauza gripei. Doar in ultima saptamana au fost diagnosticate 692 de cazuri si focare in judetele Arges, Brasov, Cluj, dar si in Bucuresti. Oficial, a fost inregistrat debutul sezonului gripal. Asta inseamna ca peste 25% din cazurile diagnosticate fac parte din acelasi subtip de virus gripal. Nu vorbim de epidemie sau de masuri speciale, dar autoritatile din sanatate le recomanda celor din spitale sa refaca stocurile de materiale de unica folosinta, de medicamente pentru tratarea virozelor si dezinfectant pentru curatarea mainilor. Peste 1,4 milioane de oameni din categoriile considerate cu risc mare de imbolnavire au fost vaccinati, iar medicii recomanda in continuare imunizarea.