Actorul, regizorul şi interpretul american Kevin Costner împlineşte 65 de ani

Un agent economic din Bălți intenționează să deschidă un Sushi bar chiar deasupra veceului public din parcul central. Ideea dată a fost criticată de viceprimarul orașului Nicolai Grigorișin, la ședința de miercuri a serviciilor comunale. Potrivit lui Grigorișin, clădirea unde va funcționa barul cu bucătărie japoneză a fost vândută ilegal la începutul anului 2000. Am primit o solicitare cu privire la deschiderea unei unități de alimentație publică. Am început să analizez cererea și am constata că va funcționa pe locul unde este veceul public. Spuneți-i doamnei Zinkovschi să-mi pregătească o scrisoare de serviciu în care să precizeze cum a […]