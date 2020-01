„Suntem diferiți, dar toți vrem să fim fericiți, iubiți și să iubim”

08:10

Viceprimarul Chișinăului Victor Chironda s-a aflat zilele acestea într-o vizită de lucru în Cehia, unde s-a familiarizat cu sistemele de transport inteligent din Praga, Brno, Zlin și Olomouc. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Victor Chironda a vorbit despre cum ar putea Chișinăul beneficia de experiența acestor orașe.Victor Chironda: „Foarte multe. Chișinăul de fapt a cam rămas în urmă în tot ce ține de dezvoltarea și implementarea practicilor și tehnologiilor moderne, în tot ce ține de planificarea urbană, planificarea transportului, managementul elementelor sau structurilor urbane. Avem foarte multe de învățat. În tot ce ține de tehnologiile inteligente de transport, orașele de aici, orașe mult mai mici decât Chișinăul, aplică aceste tehnologii la nivel de gestionarea sau implementarea semafoarelor adaptive, comunicarea dintre transportul public și sistemele de semaforizare, gestionarea parcărilor, crearea platformelor de comunicare prin care orașul comunică cu cetățenii astfel încât oamenii să înțeleagă ce se întâmplă, când și unde are loc.”Europa Liberă: Cu ce [rezultate] vă întoarceți la Chișinău?Victor Chironda: „Am avut o discuție, un fel de workshop la asociația transportatorilor care folosesc tehnologii inteligente. Ei cumva s-au oferit să ne ajute în ceea ce ține de analiza situației existente, identificarea priorităților de dezvoltare și crearea unui plan de acțiune, unui plan de dezvoltare a sistemelor de transport inteligent în Chișinău. Am stabilit relații de colaborare cu departamentul de transport din Brno, un oraș cu puțin peste 300,000 de locuitori. Sunt într-o etapă avansată de implementare a acestor sisteme și am stabilit că, în perspectivă, specialiștii noștri, funcționarii noștri de la Primărie ar putea să vină aici ca să vadă cum se implementează aceste lucruri, să vadă care sunt practicile și, de ce nu, să facă niște practică aici, ca să se întoarcă în Chișinău și să facă la fel.”Europa Liberă: Senzația adesea în Chișinău e că noi pornim de la zero.Victor Chironda: „Faptul că, să zicem, avem foarte puțin poate fi și o oportunitate pentru că, spre exemplu, nu mai este nevoie acum... ceea ce ceva costa, implementarea taxării electronice, spre exemplu, 5-10 ani în urmă asta costa milioane de euro pentru că trebuia să cumperi aparate de vânzare a biletelor, mașinării de tot felul. Acum este mult mai simplu din cauza existenței internetului și a tehnologiilor mobile. Și, brusc, implementarea taxării electronice în baza cardului de plată bancar și în baza tehnologiilor de aplicații mobile a devenit de zece ori mai ieftină. Adică, practic, nu am cheltuit banii atunci, putem s-o implementăm acum cu mult mai puțini bani.”Europa Liberă: Ați pomenit mai devreme de GPS, de taxarea electronică. GPS-ul deja a început să funcționeze și în Chișinău. La ce putem să ne așteptăm în viitorul apropiat?Victor Chironda: „Ce ne propunem noi acum este să implementăm un sistem de semaforizare adaptivă, să scoatem și să schimbăm semafoarele vechi și să instalăm semafoare smart care să comunice între ele, să punem bazele creării un centru de comandă și control al traficului, să implementăm senzori și tehnologii care pot genera date despre transport, despre fluxuri, despre alte aspecte, pe care noi să le colectăm și în baza cărora mai departe să luăm anumite decizii. Asta tot este important, pentru că noi acum ne-am dat seama că, practic, nu avem pe ce ne baza acțiunile, pentru că până acum nu s-a făcut colectare de date, nu s-au făcut analize, nu s-au făcut măsurări în teren. Ne propunem să stabilim aceste noi sisteme de semaforizare care să comunice cu unitățile de transport public, cu troleibuzele și autobuzele, în cadrul proiectului benzilor dedicate pentru transport public.”Europa Liberă: În curând se fac două luni de când sunteți viceprimar. Față de atunci când erați doar activist sau candidat, ce s-a schimbat în înțelegerea dumneavoastră, în planurile dumneavoastră pentru oraș?Victor Chironda: „Din afară lucrurile păreau destul de proaste, dar din interior mi-am dat seama că lucrurile sunt încă mai grave. Situația este de așa natură încât acum suntem nevoiți din mers, da, în proces de lucru, să facem și niște modernizări a aparatului Primăriei, să schimbăm oamenii, să optimizăm bugetele, ca să putem să asigurăm o implementare cât de cât a proiectelor pe care ni le-am propus. Pentru că iată, azi discutam cu colegii de aici din Cehia că aici, într-un oraș ca Brno, în departamentul de transport lucrează zeci de ingineri de transport care zi de zi analizează fluxurile de transport și le planifică, și noi avem zero. De asta e necesar să facem multe schimbări și în structura Primăriei.”Europa Liberă: Vorbind de schimbarea oamenilor din Primărie, cât de ușor este să schimbi pe cineva? Pe vremea lui Dorin Chirtoacă, erau adesea cazuri când cineva era demis și era apoi repus în funcție de un judecător. Victor Chironda: „Eu nu vreau să discut foarte mult despre ceea ce s-a întâmplat până acum. Cert este un singur lucru. Oamenii, în primul rând, dacă li se spune clar că dacă nu vor să lucreze și dacă nu vor să-și asume implementarea obiectivelor și priorităților pe care le-a setat conducerea Primăriei, ei sunt liberi să plece, nimeni nu-i ține, da? Doi, cei care nu vor să plece de bunăvoie... deci, de obicei, de ce se restabileau oamenii până acum în funcție? Pentru că nu erau eliberați din funcție conform legii. Se făceau intenționat niște încălcări ca pe urmă omul să se poată restabili prin judecată. Evident că mulți dintre directori sau oamenii din conducerea subdiviziunilor municipale pleacă de bunăvoie pentru că își dau seama că ei nu se pot adapta la noile cerințe impuse, nu pot să asigure acest lucru și, respectiv, pur și simplu pleacă.”Europa Liberă: Ați putea să ne dați niște exemple - cele mai importante schimbări de personal pe care ați reușit să le faceți la Primărie?Victor Chironda: „Până acum am avut un interimat nesănătos la Direcția arhitectură și am reușit să organizăm concursul și să identificăm un nou șef al Direcției arhitectură și, respectiv, arhitect-șef al orașului. Am inițiat schimbarea administrației Institutului municipal de proiectare Chișinău-Proiect și acum suntem într-un proces de evaluare a performanței, a capacităților directorilor mai multor întreprinderi municipale, și eu cred că în scurt timp vor mai urma schimbări de administrație.”Europa Liberă: Nu pot să nu vă întreb cum e conlucrarea cu noul primar Ion Ceban.Victor Chironda: „Avem o conlucrarea foarte bună. Eu chiar neașteptat de bună pot să spun. Îmi place și mă bucur că a reușit să adune o echipă de oameni tineri, de oameni bine-intenționați, de oameni care realmente vor să schimbe lucrurile în Primărie, care nu au venit în funcție de dragul funcțiilor. Echipa întreagă a viceprimarilor, echipa cabinetului primarului, oamenii ăștia aduc o valoare adăugată imensă în Primărie, pentru că acum noi suntem așa un grup, un pool de 20 de persoane care pur și simplu suntem un fel de motor. Lucrăm în regim în regim, da, intens pentru că oamenii nu ne-au ales să gestionăm mai departe orașul așa cum era. Oamenii ne-au ales să facem schimbări.”Președintele Dodon și premierul Chicu au vorbit de câteva ori despre centura Chișinăului și au vorbit ba despre niște investitori ruși, ba despre niște investitori chinezi. Ați vorbit cu primarul general Ion Ceban care este situația, planul la moment privind centura orașului?Victor Chironda: „La moment suntem în discuții. Dumnealui și, în genere, toată echipa se află în proces de identificare a partenerilor și a fondurilor pentru că, din păcate, bugetul orașului este spart, este pe brânci. Noi suntem practic la limită. Mai mult, nu putem să ne îndatorăm, am atins limita de creditare. Acumulările la buget sunt foarte mici, necesitățile sunt foarte mari, bugetul este deficitar, problemele sunt foarte multe și să vorbim despre investiții serioase în domenii precum ar fi construcția de drumuri noi cu bani din buget este pur și simplu fantastic. De asta avem nevoie de investiții private. Și de asta primarul este în discuții cu toată lumea care ar putea să ofere aceste investiții, fie Rusia, fie China, fie Europa, BERD-ul, BEI-ul. Suntem în căutare de posibilități. Din păcate, fără o posibilitate de ocolire a orașului este aproape imposibil să rezolvăm problema circulației de tranzit în oraș, care este foarte mare și generează o presiune mare pe zona centrală mai ales, chiar pe bulevardul Ștefan cel Mare, unde avem un flux mare de transport public.”Europa Liberă: Dar referitor la Consiliul Municipal Chișinău - care este situația în Consiliu? Pentru că înainte scuza multor primari a fost „Consiliul blochează”.Victor Chironda: „Din ceea ce am văzut până acum, colaborarea cu Consiliul este foarte bună, din simplul motiv că noi... colaborăm. Adică noi suntem deschiși, Primăria este deschisă, primarul permanent este în legătură directă cu toate fracțiunile din Consiliul. Consilierii la fel, majoritatea dintre ei, sper, au venit în Consiliu să rezolve problemele cetățenilor, nu să facă politică și de asta îi văd foarte implicați. Mulți din ei fac parte din diferite grupuri de lucru, se adresează cu diferite solicitări de la cetățeni, avem întâlniri regulate și discuții la nivel de fracțiuni, la nivel de comisii ale Consiliului Municipal în care discutăm cele mai stringente probleme. Ați văzut - întreg Consiliul a susținut candidatura mea pentru viceprimar și a celorlalți colegi. A fost votat bugetul, au fost votate o serie de alte inițiative. Acum, chiar zilele astea, am avut o delegație a Consiliului Municipal București și a avut loc o ședință comună de consiliu. Adică Primăria, primarul și aparatul primarului, lucrează foarte bine cu Consiliul. Nimeni nu dă vina unii pe alții. Consiliul are responsabilitățile sale, Primăria le are pe ale sale, iar legea așa și prevede că noi trebuie să colaborăm pe soluționarea problemelor cetățenilor. Și atunci când lași politica și geopolitica la o parte, atunci soluțiile la probleme apar mult mai ușor.”