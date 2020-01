Un bărbat din Columbia şi-a înscenat răpirea pentru a scăpa de căsătorie

12:50

Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr nu au decis dacă vor avea un candidat comun la alegerile parlamentare din circumscripția uninominală Hâncești. Totuși, atât Maia Sandu, cât și Andrei Năstase sunt de părere că ar fi bine să existe o coagulare a forțelor democratice. Declarațiile au fost făcute ieri, 15 ianuarie, în platoul emisiunii „Puterea a patra” de la Național 4 și în platoul emisiunii „Politica” de la TV8. „Noi o să anunțăm decizia PAS în câteva zile și o să vă rog să îmi permiteți să las această decizie pentru a fi anunțată după ce Consiliul politic național o va vota”, a declarat Maia Sandu. Mai mult, fostul premier a mai spus că „partidul pe care îl reprezint este un partid serios și va veni cu o propunere de candidat pentru aceste alegeri”. Maia Sandu a mai menționat că subiectul alegerilor din municipiul Hâncești a fost discutat și cu Platforma DA. „Le-am spus cum vedem noi lucrurile. Ei urmează să se gândească. Au și ei un punct de vedere pe care nu l-au expus încă. Am încercat să avem această discuție și să vedem dacă putem merge cu un candidat comun, ceea ce ar fi foarte bine”, a spus Maia Sandu. De asemenea, și Andrei Năstase a spus că subiectul alegerilor parlamentare din circumscripția uninominală Hâncești a fost discutat cu cei de la PAS. Mai mult, acesta a declarat că „de la bun început am spus nu voi candida acolo”. „Noi am discutat la inițiativa mea personală și a Platformei DA imediat după ce am făcut acest apel la coagulare și consolidare a forțelor democratice”, a spus Năstase. „Nu a existat un răspuns public și noi am insitat cu un telefon. Ne-am văzut cu colegii noștri de la PAS. Am discutat acest lucru și urmează să mai discutăm dacă vom găsi sau nu un candidat pe care să-l sprijinim cu toții. Noi am avut anul trecut un candidat în această circumscripție, care s-a plasat pe locul doi. Și Platoforma DA și PAS sunt sigur că au mai multe nume despre care putem să vorbim” a mai spus Năstase. Menționăm că ieri, 15 ianuarie, Comisia Electorală Centrală a anunțat că începe desemnarea și înregistrarea candidaților pentru alegerile parlamentare din municipiul Hâncești.