Urmăriți astăzi, de la ora 21:00, cel de-al doilea episod „One way ticket”

Incoerenta in declaratiile si actiunile autoritatilor de la Chisinau dupa ce regimul de la Tiraspol a anuntat ca interzice tranzitarea asa-zisei republici nistrene de catre toate tipurile de masini inmatriculate in Republica Moldova. Interdictia ar urma sa intre in vigoare de saptamana viitoare si vizeaza, de asemenea, permisele de conducere moldovenesti. In timp ce Tiraspolul arata cu degetul la Chisinau si spune ca e vorba de un gest de raspuns la actiuni similare, vicepremierul pentru Reintegrare Alexandru Flenchea spune ca este doar un ”experiment”, iar consilierul prim-ministrului recomanda evitarea acestor puncte de trecere a frontierei. Intre timp, seful statului Igor Dodon spune ca a discutat deja la telefon cu liderul separatist Vadim Krasnoselski si ca au fost gasite solutii. Unii experti afirma insa ca autoritatile actioneaza incosecvent.