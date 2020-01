Premierul ucrainean Alexei Goncearuk a demisionat din funcție

18:40

Campania „O casa protejata - o viata salvata” a ajuns la Sarata Galbena, Hancesti. Satenii au fost adunati in fata primariei, unde li s-a vorbit despre riscurile la care pot fi supusi in contextul schimbarilor climaterice. Oamenii au aflat multe despre catastrofa ecologica din Australia si inundatiile din Europa. Apoi, in casele familiilor defavorizate au fost instalate, gratuit, detectoare de fum.