Benzina și motorina s-au scumpit în medie cu 70 de bani, iar gazul lichefiat - cu 1,20 lei

In mai multe benzinarii au fost afisate astazi preturi mai mari pentru carburanti. Este a doua majorare intr-o singura saptamana a acestui an. In medie, litrul de benzina si motorina s-a scumpit cu 70 de bani, iar gazul lichefiat - cu un leu si 20 de bani.

