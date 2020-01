O nouă formațiune pe buletinele de vot: Blocul Electoral UNIREA

11:30

Gest inedit din partea unui profesor de istorie din raionul Sângerei. Acesta a venit îmbrăcat în straie naționale la Bălți, pentru a celebra 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Alături de alți admiratori ai operei eminesciene, bărbatul a recitat versuri și a adus un omagiu „Luceafărului literaturii române", transmite NordNews. „Mă simt român și sunt conștient că trebuie respectați, cei care au muncit pentru cultura română și Eminescu este unul dintre cei mai mari luptători pentru unitatea națională," a spus Constantin Morari, din satul Trifănești, raionul Sângerei. Și elevii de la cel mai prestigios liceu cu predare în limba română din Bălți se mândresc cu un Eminescu… al lor. „Consider că Mihai Eminescu este o personalitate foarte importantă pentru România și Republica Moldova, consider că trebuie să-i aducem elogiu în fiecare an, pentru că a contribuit la dezvoltarea culturii țării." Evenimentele consacrate zilei de 15 ianurie au continuat pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale, apoi la Universitatea de Stat „Alecu Russo". La eveniment a fost prezent și Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, care a decis să sărbătoresc nașterea lui Mihai Eminescu în nordul Republicii Moldova. „Bălțiul este al doilea oraș ca importanță culturală, economică, științifică, academică din Republica Moldova, există foarte mulți oameni cu inimă largă, există foarte multe oportunități și mi s-a părut important ca anul acesta să debutez seria evenimentelor de diplomație culturală prin aniversarea a 170 de ani de la nașterea marelui nostru poet Mihai Eminescu, aici, la Bălți," a declarat Daniel Ioniță. La 15 ianuarie 2020, pentru al optulea an consecutiv, în Moldova este sărbătorită Ziua Naţională a Culturii. Aceasta a fost instituită în aprilie 2012 și are drept scop promovarea culturii naționale, a valorilor autentice, precum și a personalităților din domeniu. Tot astăzi se împlinesc 170 de ani de la naşterea a poetului nostru naţional, Mihai Eminescu. https://www.youtube.com/watch?v=9ogbuosCWCw&feature=emb_title