Mișcarea politică Unirea a depus actele la CEC pentru a se înregistra ca bloc electoral

14:25

Podcastul „Noi și Europa” revine în 2020 cu noi episoade dedicate Republicii Moldova și spațiului european. Anul trecut am reușit să abordăm o serie de probleme politice, economice și sociale, care au caracterizat relațiile Republicii Moldova cu UE, și nu numai. Așadar, ținând cont că suntem la începutul unui nou an, iar unii politicieni abia au revenit din vacanță, am decis să setăm împreună agenda de priorități pentru guvernul nostru în relația cu Uniunea Europeană pentru anul 2020.