Gropile și gropițele din capitală vor fi reparate zilnic, până în primăvară!

13:00

Traficul din Hollywood a fost paralizat pe câteva minute! Totul din cauza lui Will Smith ți Matrin Lawrence, care au sosit la premiera filmului „Bad Boys for Life”, însosiți de bodyguarzi, fotografi și polițiști! Cei doi și-au salutat prietenos fanii aflându-se la volanul unui Porsche 911 Carrera 4S, la volan fiind Will Smith, care a Articolul (VIDEO) Vezi cu ce mașină au venit Will Smith și Martin Lawrence la premiera filmului „Bad Boys”! apare prima dată în AutoExpert.