Doi copii, internați în stare gravă; Au vărsat peste ei apă clocotită: Unul dintre micuți are nevoie de transplant de piele

07:10

Maxim Abdușa și-a luat un automobil electric acum doi ani. De atunci încoace are doar motive de bucurie. Iurie Gumeniuc spune același lucru despre mașina sa, pe care o are de o lună. De altă părere este Adelina Iucal, care și-a vândut electrocarul, nemulțumită de capacitatea redusă a bateriei. Ea are un sfat pentru cei, care au în planuri să procure un electrocar. Acum, în Republica Moldova sunt instalate 19 stații de încărcare a mașinilor electrice. ”Prea puțin. Ar trebui să mai lucrăm asupra i...