Moldoveanca Ana Guțu a primit o funcție nouă în Guvernul României

Potrivit portalului informațional ria.ru, declarația premierului rus, Dmitri Medvedev a venit după adresarea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, către Adunarea Federală, care are loc în fiecare an. Vladimir Putin a mulțumit cabinetului de miniștri și i-a rugat să asigure interimatul funcțiilor cu îndeplinirea tuturor obligațiilor de serviciu, menționează sursa. Știrea se actualizează.