Fostă vicedirectoare CNA, despre cazul Morari: „Răzbunarea scheletelor din sertarele Procuraturii Anticorupție”

19:30

De cum s-a început anul, aici, la AGORA, ne-am numărat reușitele. Am făcut „contabilitatea” celor mai accesate știri ale anului 2019 și ne-am dat seama că ne minunăm. Pentru că acolo găsim accidente, știri despre cadavre, știri din politică... Aceste materiale au fost accesate de voi, cititorii noștri, de zeci de mii de ori. Dar echipa noastră știe că a făcut materiale despre lipsa farmaciilor în sate, despre copii cu sindrom Down, despre lobby-ul industriei tobacco, despre alergii sezoniere sau am mers să vorbim cu consătenii lui Vlad Plahotniuc în preg de alegeri. Deși n-au fost la fel de accesate ca alte articole virale, noi am decis că trebuie să le dăm încă o șansă unor materiale la care țin autorii lor. Fiecare membru al echipei noastre a ales un articol de pe AGORA căruia îi mai dă o șansă.