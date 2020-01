O profesoara de chimie din Causeni a ajuns cu arsuri la spital, dupa ce s-a stropit intamplator cu acid sulfuric - VIDEO

18:10

Fara Cristiano Ronaldo in lot, Juventus Torino a reusit sa se califice, ieri, in sferturile de finala ale Cupei Italiei. Torinezii au obtinut bilet in runda urmatoare, dupa ce au invins fara drept de apel pe cei de la Udinese, scor 4 la 0 - VIDEO