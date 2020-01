BREAKING NEWS! Guvernul rus a demisionat, în urma unor schimbări politice anunțate de Putin

20:00

Cântăreața americană, care a împlinit 18 ani luna trecută, este cea mai tânără artistă din istorie care a scris și înregistrat o temă pentru franciză. „Se simte o nebunie să fii parte din asta în toate felurile”, a spus vedeta, care a numit misiunea „o onoare uriașă”. „James Bond este cea mai tare franciză de film existentă vreodată. Sunt încă în stare de șoc.” Ultimele două teme Bond, Skyfall de la Adele și Sam Smith’s Writing’s On The Wall (de la Spectre), au câștigat ambele un Oscar. Preluarea lui Eilish asupra operei a fost compusă cu fratele ei Finneas O’Connell, cu care a creat albumul său de debut nominalizat la Grammy, When We All Asleep, Where Do We Go? anul trecut. „Scrierea melodiei tematice pentru un film Bond este ceva ce am visat să ne facem întreaga viață”, a spus el. „Nu există o împerechere mai iconică a muzicii și a cinematografiei decât cele de la Goldfinger și Live And Let Die. Ne simțim atât de norocoși să jucăm un rol mic într-o franciză atât de legendară. Trăiască 007.” Piesa Bond este de obicei lansată în luna premergătoare premierei filmului – No Time to Die va debuta în cinematografe pe 3 aprilie. Producătorii de obligațiuni Michael G. Wilson și Barbara Broccoli au descris melodia lui Eilish drept „incredibil de puternică și emoționantă”, adăugând că a fost „impecabil concepută pentru a lucra în povestea emoțională a filmului”.