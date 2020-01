Maia Sandu a cerut Procuraturii să-i comunice dacă a fost filată de SIS când era premier

16:10

Un tânăr de 24 de ani, din oraşul Ţicleni, judeţul Gorj, care produce un vin unic în România, din mure, vrea să facă locuri de cazare în butoaie, chiar lângă plantaţie. Tânărul spune că a depus deja actele pentru autorizaţie, urmând să înceapă cu 5 butoaie de şase metri. La 21 de ani, Ionel Burtea, un tânăr din oraşul Ţicleni, judeţul Gorj, pe vremea când era în ultimul an, la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, la ASE, şi-a convins familia să investească într-o plantaţie de mure şi zmeură. Plantaţia s-a înfiinţat în 2017, iar părinţii tânărului au devenit între timp angajaţii săi. „În urmă cu trei ani am înfiinţat plantaţia, cu fonduri proprii. Aveam un teren moştenit de la bunici. Până în prezent am investit 100.000 de euro, treptat. În primul an a fost un hectar, ajutat de părinţi, împrumuturi, reinvestirea profitului. Am început cu un hectar şi în momentul acesta avem şapte hectare plantate, din care cinci sunt pe rod”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ionel Burtea. De anul viitor, acesta doreşte ca un alt vis să devină realitate. Vrea să ofere locuri de cazare în butoaie lângă plantaţia de mure, o idee pe care a descoperit-o în Portugalia. „Am depus actele pentru autorizaţie, pentru a face o zonă de agroturism, în formă de butoi. Va fi cazarea turiştilor în butoaie de lemn, şase metri lungime pe patru, cu încălzire, va fi de genul full-time, nu doar vara. Dorim să promovăm foarte mult zona noastră, o să fie în plantaţie efectiv. Proiectul l-am văzut în Portugalia şi am zis de ce nu şi l-a noi? Există la o cramă de viţă de vie. O să venim şi cu ceva autentic. Vrem să aducem şi case tradiţionale olteneşti, foarte foarte vechi. Am nivelat terenul şi pregătim lemnul. E o investiţie pe termen lung. Începem cu cinci butoaie în 2020 şi vrem să ajungem în doi ani la 20 de unităţi de cazare. O să fie tip cameră, fiecare butoi o să reprezinte o cameră, cu pat matrimonial. O experinţă inedită, fiind şi în apropierea operelor lui Brâncuşi, de Târgu-Jiu", a afirmat Burtea. sursa: mediafax.ro