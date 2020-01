Știrile din Sport, 15 Ianuarie

21:00

Apar noi detalii in cazul avionului ucrainean, doborat in Iran in ziua de 8 ianuarie. The New York Times scrie ca aeronava a fost lovita, de fapt, de doua rachete, dupa ce primul proiectil nu a reusit sa doboare aparatul de zbor, ci doar sa-l avarieze. A doua racheta a fost fatala.