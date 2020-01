Salvați casa lui Aron Pumnul, unde a locuit Eminescu!

10:20

Ziua de 15 ianuarie, desemnată drept Ziua Culturii Naționale, reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889). Ziua Culturii Naționale este marcată an de an la București, Iași, Cernăuți, Chișinău, Ismail, în Valea Timocului, și de către românii de pretutindeni. Mihai Eminescu, omagiat în Țară Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a anunţat că autorităţile locale din întreaga ţară vor organiza simultan evenimente. „În acest an, am iniţiat o acţiune unitară, aşadar, la ora 18,00, va fi aprinsă flacăra culturii, simbolic, pentru că vor avea loc acţiuni simultan în aproape toate oraşele ţării”, a precizat Gheorghiu. În cadrul evenimentelor, va fi citit şi un mesaj special: „Cultura se clădeşte zi de zi, câte puţin, intrând într-un muzeu, deschizând o carte, privind o pictură, să reaprindem această flacără, deoarece totul începe cu fiecare dintre noi. Cultura este moştenirea socială pe care o oferim copiilor noştri, pe care o lăsăm tinerilor români de pretutindeni”. Tot astăzi, Academia Română organizează sesiunea festivă „Sincroniile europene ale culturii române”. Evenimentul se va desfăşura în Sala Mare a Ateneului Român începând cu ora 11,00 şi va fi moderat de academicianul Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române. De asemenea, în foaierul Ateneului Român va fi organizată expoziţia foto-documentară „Eminescu 170”, realizată de Primăria Municipiului Bucureşti prin Muzeul Naţional al Literaturii Române, şi vor fi prezentate trei colecţii de carte ale Academiei Române: „Civilizaţia românească”, „Basarabica” şi „Izvoare privind istoria românilor” - Seria „Hurmuzaki”. Sesiunea festivă din 15 ianuarie este organizată de Academia Română în parteneriat cu Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Filarmonica Română şi Muzeul Naţional al Literaturii Române, sub egida Primăriei Municipiului Bucureşti. O slujbă de pomenire va fi oficiată miercuri la Cimitirul Bellu. Între orele 8,00 şi 10,00, în capela Cimitirului Bellu va fi oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de preoţi care slujesc în cimitirele din Bucureşti, urmată de slujba Parastasului la mormântul poetului Mihai Eminescu, la ora 10,00. La finalul slujbei de pomenire, la mormântul poetului va fi depusă o coroană de flori din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor. La ora 10,30, în Catedrala Patriarhală, după Sfânta Liturghie, se va săvârşi slujba Parastasului pentru cinstirea memoriei sale. Pe lângă acestea în țară se vor desfășura o serie de alte evenimente. Mihai Eminescu, omagiat la Chișinău Nici la Chișinău, Ziua Culturii Naționale, când se împlinesc 170 de ani de la nașterea celui mai mare poet al românilor nu va trece neobservată La bustul poetului Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Capitală în dimineața zilei au avut loc depuneri de flori cu participarea reprezentanților Primăriei Chișinău și a delegaţiei române, formată din 16 consilieri, care este condusă de viceprimarul municipiului Bucureşti, Aurelian Bădulescu. La Biblioteca Națională va avea loc vernisarea expoziției-eveniment: „Pe cât de cunoscut, pe atât de necunoscut - Mihai Eminescu”. Uniunea Scriitorilor din Moldova și Institutul Cultural Român din Chișinău vor organiza cu acest prilej mai multe conferințe, expoziții, simpozioane. Tot astăzi, va avea loc „Gala Premiilor anuale ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul Culturii, ediția 2020”. Mihai Eminescu, omagiat la Cernăuți La Cernăuţi aceste manifestări vor începe, ca de obicei, la ora 10.00 cu depuneri de flori la bustul poetului din curtea casei lui Aron Pumnul şi la statuia lui din centrul regional. Vor urma alte acţiuni de omagiere a poetului, inclusiv o seară de romanţe la sediul Centrului Cultural Românesc „Eudoxiu Hurmuzachi” (ora 17.00). Manifestările dedicate marelui poet vor continua şi în zilele următoare cu tradiţionalul concurs de declamare a versurilor eminesciene ajuns la a 15 ediţie, care va avea loc sâmbătă, 18 ianuarie, la Gimnaziul românesc „Alexandru cel Bun” din Cernăuţi, începând cu ora 11.00. Pe parcursul săptămânii audiovizualul public regional UA:Bucovina va difuza câteva emisiuni dedicate marelui nostru poet, la care vor participa scriitori şi oameni de cultură din ţinut, scrie BucPres. Amintim că, în România, Camera Deputaților a adoptat pe 16 noiembrie 2010 proiectul de lege prin care ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naționale, iar în Republica Moldova, aceeași decizie a fost luată în 2012. Articolul Mihai Eminescu, omagiat de românii din Țară, din comunitățile istorice, din Republica Moldova și de pretutindeni apare prima dată în InfoPrut.