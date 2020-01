Jurnalul orei 17, 15 Ianuarie

20:20

Mai multi locatari ai unui bloc din cartierul Posta Veche, care s-au pomenit cu apartamentele puse in gaj la o banca si risca sa ajunga in strada, au iesit din nou la protest in fata Procuraturii Generale. Ei spun ca banca ii preseaza, chiar daca au platit aproape integral pentru titlul de proprietar. Oamenii insista ca firma de constrictie sa raspunda in fata legii.