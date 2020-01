Litvinenco, nemulțumit de răspunsul Procuraturii în legătură cu turcii expulzați

09:30

Partidul Platforma DA şi-a reluat apelul către partidele de dreapta de a identifica un candidat comun, dar apolitic la alegerile prezidențiale. „Astfel, vom demonstra cu toţii că ne pasă cu adevărat de ţară, că suntem capabili să renunţăm la propriile orgolii politice de partid”, se spune, între altele, în apel. În replică, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Sergiu Litvinenco a spus că formaţiunea din care face parte va sprijini în alegerile prezidențiale candidatul cu șansele cele mai mari de a-l învinge pe președintele Igor Dodon. Despre miza alegerilor prezidențiale din acest an discutăm cu fostul deputat liberal-democrat Vadim Pistrinciuc.Vadim Pistrinciuc: „Miza este una foarte complicată și simplă, în același timp. Președintele Dodon este gata să facă orice ca să fie reales în funcție. Va fi un an destul de greu, fiindcă deja se observă anumite tendințe, resurse extraordinar de mari care se bagă în tot ce înseamnă mass-media, în tot ce înseamnă informație, manipulare, internet ș.a.m.d. cu un singur scop - de a-i compromite sau de a ataca principalii, dacă le putem spune așa, favoriți ai acestei curse, însă totul este foarte simplu, de ce are d-lui nevoie pentru asta. Vedem tot mai multe investigații jurnalistice, care arată clar că această guvernare, inclusiv latura ei prezidențială apără interese de afaceri, de grup, ale unui grup foarte restrâns de oameni, nu se mai vorbește de scheme, nu se dorește curățenie, nu se dorește stoparea schemelor. Deci, sunt alegeri și miza este businessul sau interesul material al unei părți a establishmentului de la Chișinău.”Europa Liberă: Igor Dodon zice că, deocamdată, nu a luat o decizie – va mai candida pentru al doilea mandat sau nu. Partidul Socialiștilor a și spus deja că s-a luat decizia că favoritul în cursa prezidențială rămâne liderul informal al formațiunii, Igor Dodon. Pe stânga se pare că nu se vor înghesui prea mulți candidați. Ce se întâmplă pe dreapta politică, centru-dreapta politică, pe segmentul acesta?Vadim Pistrinciuc: „Ceea ce spune Igor Dodon face parte din retorica aceasta a lui destul de departe de urechile oamenilor, apropo. O retorică orgolioasă, probabil se dorește anunțare cu pompă, baloane, aplauze, rugăminți la adresa vojdiului pentru a accepta candidatura. Este clar că el este candidatul, este clar că se gândesc la niște manifestații sau lansări etc., care vor fi penetrate de foarte mult orgoliu politic și foarte multă concentrație pe persoană. Am observat, din ceea ce spune el, că deja își asumă și schimbările politice din țară, cam el este tatăl a tot ce se mișcă prin țară la noi, dar asta este foarte departe de sufletul oamenilor. Pe de o parte, politic, cei care gândesc altfel sau au alte preferințe trebuie să se bucure, dar din alt punct de vedere, normal, observăm aceeași tendință ori rupere de realitate a lui Igor Dodon și a partidului său, deși știu că în partid sunt foarte multe animozități în acest sens. Pe dreapta, eu nu cred că trebuie să se facă anumite lansări înainte de termen. Am fost și eu mult timp în politică și știu că, da, sunt două laturi – unii zic că trebuie cât mai repede de lansat, de trasat. Este foarte clar cine sunt favoriții și este clar fiecare partid sau grup de partide, observăm și niște mișcări de coalizare, deci evident că vor participa, vor fi mulți candidați pe dreapta. Este un proces absolut natural și organic, alegătorul de pe dreapta nu este atât de docil, să-i spunem, el vrea, cel puțin în primul tur, să-și regăsească candidații preferați.”Europa Liberă: Dar mulți candidați de dreapta nu înseamnă risipă de voturi?Vadim Pistrinciuc: „Înseamnă și risipă de voturi. Vor fi mulți candidați de dreapta, care își vor coordona mesajele și acțiunile – unii, să spunem așa, nu mulți – inclusiv cu Igor Dodon și cu stafful său electoral. Asta este deja la noi o tradiție în genere și o să vedeți că o să fie candidați de dreapta, care vor avea drept scop nu luarea unui scor decent la alegeri, nu câștigarea alegerilor și nu criticarea guvernării, cum este normal în politică, dar se vor concentra în mare parte spre criticarea Maiei Sandu, care în mod evident, după cum spun și cifrele, și cum se simte și în societate este principalul favorit.”Europa Liberă: Dar din care tabără pot să apară asemenea concurenți?Vadim Pistrinciuc: „De la democrați, asta este clar, dar eu presupun că vor fi și unii lideri unioniști care mai folosesc și ei Igor Dodon sau Partidul Socialiștilor într-un context general geopolitic așa, dar campania își vor construi-o prin a o ataca pe Maia Sandu. Nu exclud că unii – voluntar, involuntar, direct, indirect, prin intermediari – își vor coordona mesajele cu Partidul Socialiștilor și cu stafful, care îi va gestiona campania.”Europa Liberă: Și Maia Sandu nu a spus un „da” hotărât – participă sau nu la acest scrutin prezidențial, dar l-am auzit pe liderul PPDA, Andrei Năstase, care spunea că ar trebui să se identifice o figură apolitică, independentă, care să reprezinte cel puțin Blocul ACUM, dacă mai există, că, de facto, nu mai există.Vadim Pistrinciuc: „Vedeți, și asta este o narațiune care ne-a fost aruncată ca noi s-o mursecăm foarte mult timp. Blocul ACUM a fost o alianță electorală, care a funcționat și după alegeri, a creat un guvern, un guvern destul de rebel care a făcut o chemare foarte dură la tot ce înseamnă trecut întunecos, corupție ș.a.m.d. Dacă partidele consideră de cuviință să meargă separat, ele vor face acest lucru și eu nu cred că asta este o tragedie. Noi am avut experiențe de coaliție AIE-1, AIE-2, AIE-3, nici nu mai țin minte; la o bună parte din ele eu am participat și știu cât de greu este să unești partide cu viziuni diferite. Și noi nu reușeam să facem aceste blocuri electorale nici la nivel local, fiindcă rivalitățile politice există. Deci, nu cred că trebuie să atragem atenție foarte multă la aceste lucruri.”Europa Liberă: Dar aceste declarații ale lui Andrei Năstase înseamnă că nu este agreată candidatura liderei PAS, Maia Sandu?Vadim Pistrinciuc: „Nu pot să vă spun dacă este agreată sau nu este agreată. Trebuie să mai treacă ceva timp, să se producă niște exerciții politice ca să fie clar. Fiecare are dreptul să facă ceea ce vrea el. Ceea ce le-aș sugera eu, e că, decât să arunce mesaje în public de genul care merită și care nu merită, au destul timp să lucreze cu partidele, să-și revadă partea componentă de comunicare politică, să-și revadă foarte bine mesajele, să-și revadă foarte bine tot ce înseamnă ideologia partidelor și a doua parte – să se concentreze pe comunicarea cu oamenii și cu teritoriile, fiindcă acum sunt deja partide cu reprezentanțe solide la nivel local, inclusiv în administrațiile locale și aceste structuri vor lucra cu tine și pentru tine, dacă tu lucrezi cu ele. Deci, trebuie să păstrezi o comunicare, să lucrezi. Partidele sunt entități vii, în care trebuie de investit, în care trebuie de experimentat, trebuie să ai campanie, trebuie să te mobilizezi. Și au suficient timp pentru asta. Discuțiile acestea publice – acum, pe urmă, nu știu ce –, ele, după părerea mea, sunt aruncate din altă tabără, amplificate de mass-media, inclusiv aservită guvernării lui Igor Dodon. Și observăm că tendințele sunt foarte, foarte îngrijorătoare – și mai puțină transparență, și mai mare concentrație de mass-media, și mai mulți bani netransparenți, o resemnare pe partea asta de mass-media, care puțin se înviorase după luna iunie. Și cred că face o greșeală și din punct de vedere legal, fiindcă toate finanțările acestea obscure până la urmă ies la iveală. Noi am observat că ceea ce părea de neclintit – imperiul lui Plahotniuc – se sparge și încep a curge și informații, și a pleca și oameni ș.a.m.d. Exact pe aceeași greblă calcă și Igor Dodon, și o spun cu regret, fiindcă credeam că este un pic mai înțelept în acest sens, dar se pare că anumite trăsături psihologice prevalează asupra rațiunii.”Europa Liberă: Dar apariția și promovarea unei figuri din afara politicului pentru funcția de președinte al Republicii Moldova ar putea să consolideze bazinul electoral de centru-dreapta?Vadim Pistrinciuc: „Eu am o părere mai specifică despre acest bazin, cum îi spuneți Dvs., electoral de centru-dreapta. El este în permanentă mișcare, nu este atât de static ca votanții de stânga; el depinde foarte mult de agenda politică curentă; el depinde foarte mult de greșelile pe care le face guvernarea și modalitatea în care partidele de dreapta explorează aceste greșeli și, nu în ultimul rând, el depinde foarte mult de strategiile pe care le au partidele de dreapta, de la cele unioniste, la cele proeuropene. Dacă aceste strategii se împleticesc în niște psihoze personale și orgolii, atunci, evident, consolidarea nu va fi; dacă cei de pe dreapta vor încerca să privească un pic mai larg situația și din punctul de vedere al partidelor de dreapta și proeuropene situația nu este rea, este destul de bună, eu chiar aș spune că-i foarte bună. Dacă te abstractizezi de apartenența politică a unor primari și a aleșilor locali, observi că majoritatea primarilor din Republica Moldova au candidat din partea unor partide cu agendă proeuropeană sau unor platforme cu agendă proeuropeană, ceea ce înseamnă că și oamenii la nivel local, evaluându-și opțiunile lor de a alege pe cineva, pledează pentru proiecte de dezvoltare comunitară pe model european. Altfel spus, oamenii deja încep să înțeleagă anumite lucruri. Da, văd că sunteți sceptică, fiindcă călătoriți mult prin țară și mergeți exact acolo unde doare cel mai mult, dar, credeți-mă, potențialul este destul de mare. Uitați-vă și în opțiunile cetățenilor toate aceste petarde cu Uniunea Euroasiatică deja sunt la 20 la sută, toate aceste petarde cu relații mai nu știu de care cu Federația Rusă iarăși sunt scăzute, deci, vectorul proeuropean, provestic este incontestabil la momentul de față. Problema este, într-adevăr, de organizare; problema este, într-adevăr, de mesaj, de ideologie, de strategie ș.a.m.d. Chiar dacă ești rival, chiar dacă concurezi într-un cadru politic, trebuie să-ți calibrezi foarte bine mesajele și să te gândești din contul la ce crești tu – din contul unor viziuni, unor chestii pozitive, pe care le promovezi sau din contul unor șuturi pe care le dai în colegii din dreapta sau din stânga.”Europa Liberă: Dvs. de baștină sunteți de la Florești?Vadim Pistrinciuc: „Da.”Europa Liberă: Întâmplător sau o coincidență, tocmai am mers în deplasare în raionul Florești și din discuțiile cu localnicii am aflat că lumea nu e destul de dezmeticită referitor la ce prerogative are șeful statului, ce poate și ce nu poate, ce rol joacă președintele în Republica Moldova, unde regimul rămâne a fi parlamentar, semi-prezidențial, acum nici măcar experții în drept constituțional nu pot să definească foarte clar ce regim este în Republica Moldova. Ce poate și ce trebuie să facă un președinte de țară în Republica Moldova?Vadim Pistrinciuc: „Sigur că noi suntem în continuare o republică parlamentară, dar cu multe modificări în legislație care s-au făcut și, aparent, cu neconstituționalitatea unor practici, pe care și le asumă președinția, când e stăpână pe toți și pe toate, se creează această confuzie, dar este o confuzie absolut normală, fiindcă oamenii niciodată nu sunt experți în funcții și în capacități instituționale, oamenii scriu scrisori. Ei știu că trebuie să fie cineva în fruntea statului căruia să-i scrie scrisori. A doua parte a problemei e că ce poate să facă președintele sau cum trebuie să se comporte el, președintele trebuie să fie un agent al schimbării. Ceea ce s-a produs și acel model de cleptocrație, dacă doriți, de furt, eu nici n-o numesc corupție, problema noastră, a societății nu este corupția, ci este furtul masiv de bani publici, pentru că, practic, tot ce este unde un pic se învârt banii, ei se învârt în jurul unui contract cu statul, începând de la energetică și terminând cu monopolurile de stat, cu întreprinderile ș.a.m.d. Este un furt masiv, care depășește cu mult, de exemplu, banii transferați de la bugetul de stat spre bugetul de asigurări sociale. O să ziceți: „D-apoi asta a fost și când ați fost voi, și când au fost înainte de voi”, normal că puteți să-mi spuneți...”Europa Liberă: Absolut!Vadim Pistrinciuc: „Dar eu pot să vă spun că noi, acum, unde ne aflăm cu statul, societatea, nivelul nostru de dezvoltare, nu ne mai putem permite practicile de acum 10, 15, 20 de ani, din simplul motiv că nu mai avem aceste resurse, fiindcă este 1:1 raportul...”Europa Liberă: Noi vorbim despre împuternicirile constituționale ale șefului statului.Vadim Pistrinciuc: „Împuternicirile constituționale sunt suficiente ca el să fie un agent al schimbării și să spună clar împotriva căror practici el este, ca statul acesta să poată să se miște înainte. Da, statul nostru are nevoie de subvenții din afară, de aceste ajutoare pe care le primește, fără ele, dezvoltare n-are să fie și nici plutire n-o să fie, o să fie așa o plutire ca o covată spartă, care o să se ducă la fund în fiecare an și eu sunt absolut sigur că cei de la guvern și care azi se bat cu pumnul în piept că noi avem, noi știm de unde simt acest lucru. Și-i observați, îs tot mai supărați și tot mai nervoși pe partenerii externi, că nu-i apreciază la justa valoare, deși partenerii externi evoluează și apreciază în baza unor lucruri foarte clare. Și în cazul de față este lipsa de progres.”Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova totuși își doresc un președinte-tătuc. De ce?Vadim Pistrinciuc: „Eu aș contesta această părere.”Europa Liberă: Eu vă spun ce am auzit la Florești.Vadim Pistrinciuc: „Da, ei spun acest lucru, dar eu l-aș contesta. Societatea noastră a demonstrat foarte clar că atunci când acest așa-zis tătuc vine și începe a strânge șuruburile, și le strânge, și le strânge, și lipsește țara de alternativă, oamenii dau cu piciorul și-și arată nedorința. Noi am trecut aceste perioade. Și în 2016, acum trei ani de zile, un alt personaj deja istoric în Republica Moldova se dorea prim-ministru și un incontestabil tătuc. Tot ce făcea, el făcea ca un tătuc.”Europa Liberă: Dl Plahotniuc...Vadim Pistrinciuc: „Și ați văzut și oamenii care au venit atunci în Piață, în scuarul Operei, aduși de el, nu au fost foarte fericiți să-l aclame. Noi am avut perioada lui Vladimir Voronin, care, din punctul de vedere al dezvoltării statului, în primii ani a fost pozitivă, a fost bună, s-au clarificat multe chestii, dar am văzut că în al doilea termen repulsia față de stilul de guvernare și față de centralizarea excesivă și autocratică a crescut foarte mult.”Europa Liberă: Vocile cetățenilor de la Florești arată că ei își doresc un președinte al Republicii Moldova asemănător cu Alexandr Lukașenko, de exemplu, din Belarus.Vadim Pistrinciuc: „Sunt la noi cetățeni cărora le place așa gen de președinție, dar în momentul în care se produc anumite lucruri și când oamenii sunt lipsiți de anumite libertăți, ei încep să regrete foarte mult și sunt destul de agresivi în a-și revendica drepturile. Credeți-mă.”Europa Liberă: Eu voiam să vă aduc la gândul dacă caută sau nu cetățenii Republicii Moldova un lider național, dacă și-l doresc, dacă trebuie să apară, dacă nu e neapărat o singură persoană să decidă totul. Vadim Pistrinciuc: „Da, oamenii tot timpul caută lideri naționali, și lideri naționali care să fie un etalon, un exemplu de corectitudine, de moralitate și de onestitate. Oamenii au obosit de hoții.”Europa Liberă: Asta spun și floreștenii, vor un președinte care să nu mintă, să nu fure, să fie integru.Vadim Pistrinciuc: „Oamenii au obosit de hoție, fiindcă în momentul în care un lider protejează această clasă de oameni care au „scurs” statul și noi acum suntem într-un moment când nu ne mai putem permite. Deci, tovarăși cleptocrați, nu poate statul acesta să vă țină mai departe, trebuie să reveniți la normalitate. Eu nu sunt romantic să zic că cineva o să eradice corupția, o s-o stârpească în totalitate, nu, ea o să existe, căci ea există și în societățile dezvoltate, dar la noi ea a depășit cotele morale și cotele sustenabile. Deci, statul n-o mai poate susține. Și exact este ceea ce ne spun partenerii: „Dvs. vreți de la noi să vă dăm 40 de milioane suport direct la buget, dar studiile arată că se sifonează miliarde de lei prin sistemul de achiziție”.”Europa Liberă: Vectorul politicii externe este și în grija instituției prezidențiale. Șeful statului are împuterniciri, atribuții pentru promovarea politicii externe. Iată aici, dacă ați putea să-i explicați omului de la firul ierbii până unde și cât poate să facă președintele ca să apropie, de exemplu, Republica Moldova mai mult de Federația Rusă sau de Uniunea Europeană. Cel puțin, în declarații se lasă să se înțeleagă că șeful statului e cel care vrea o politică echilibrată și cu Estul, și cu Vestul.Vadim Pistrinciuc: „La el, declarațiile deseori se contrazic, depinde unde le spune. Dacă merge la o televiziune românească, spune una, pe urmă se duce la o televiziune care-i aparține lui sau „apropiaților”, cum a zis el, atunci el spune cu totul altceva, absolut contradictoriu.”Europa Liberă: Eu vă întrebam despre politica echilibrată și reușita acestei politici. Vadim Pistrinciuc: „Acum, ceea ce ține de politică, ea nu este echilibrată.”Europa Liberă: Și pe finalul acestei discuții. Va fi una situația în caz că la alegerile prezidențiale câștigă Igor Dodon care poate să aibă sprijin, majoritate parlamentară în legislativ și cu totul alta dacă ajunge altcineva la cârma țării, pentru că poate să se repete soarta lui Igor Dodon, când șeful statului e suspendat pe 5 minute și decide altcineva ce trebuie să se întâmple.Vadim Pistrinciuc: „A fost suspendat de 7 ori și nu am văzut să protesteze vehement. Haideți să fim cinstiți și în sensul acesta. Partidul Socialiștilor a fost într-o coaliție neoficială și situativă cu Partidul Democrat în aceste alegeri. Deci, asta este clar, ei au votat cele mai importante și contestabile legi împreună cu Partidul Democrat.”Europa Liberă: Dar Igor Dodon a fost suspendat?Vadim Pistrinciuc: „El a fost suspendat, pentru că ei trebuiau într-o manieră oarecare să explice, dar nu l-am văzut să protesteze.”Europa Liberă: A fost o înțelegere tacită?Vadim Pistrinciuc: „Eu cred că a fost o înțelegere, fiindcă prea relaxat reacționa la chestia asta.”Europa Liberă: Și acum, dacă vine altcineva în fotoliul de președinte, poate să se pomenească într-o situație asemănătoare cu cea a lui Igor Dodon de pe timpuri?Vadim Pistrinciuc: „Eu nu cred că o să se mai ajungă la așa nivel, nu cred că noi o să avem o Curte Constituțională care, în pofida discuțiilor despre ea, o să vrea să repete soarta componenței precedente a Curții Constituționale. Dar ați spus corect – „un altfel de președinte”. Un altfel de președinte trebuie, pârghii sunt. Președintele este, în primul rând, un lider care arată direcția spre care trebuie să se meargă și mesajul trebuie să vină de acolo, nu unul lipsit de conținut, dar direcția trebuie să fie foarte clară: stop hoției, investiții, disciplină, regulă și mergem înainte. Asta este tot ce trebuie să facă președintele, pârghii sunt suficiente. Da, nu suficiente ca să fii un tătuc, dar în relația cu parlamentul, promulgările, numirea judecătorilor, Consiliul Suprem de Securitate sunt suficiente, sunt.”