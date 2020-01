Avertisment ONU: Omenirea mai are la dispoziție doar 10 ani pentru salvarea biodiversității planetei

14:50

Serviciul de informații militare al Israelului estimează că Iranul va acumula până la finalul anului 2020 suficient material fisionabil pentru a fabrica o bombă nucleară și are capacitatea de a realiza o rachetă ce poate transporta un focos atomic în decurs de doi ani, relatează The Jerusalem Post. În ultimul an, după retragerea SUA din Acordul nuclear cu Teheranul, Iranul a renunțat treptat la limitele privind propria producție de uraniu îmbogățit, care poate fi folosit drept combustibil pentru...