Noi detalii în cazul triplului omor de la Bălți: Principalul suspect spune că ar fi ucis victimele cu un ciob de cană, urmare a unui scandal

Un fotograf de origine australiană a surprins momentul în care un pui de cangur s-a aplecat asupra mamei sale muribunde. Micuțul animal i-a fost alături în momentul tragic al morții și a atins-o pentru ultima dată, în timp ce un alt cangur îi ținea capul femelei. "It was quite sad to see, something I've never …