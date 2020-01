Care este alternativa politică la Republica Islamică Iran?

08:10

Horoscop 2020 SANATATE. Anul 2020 abia inceput are o activitate planetara intensa. Este anul surprizelor, anul redefinirilor, al oportunitatilor. Anul 2020 este un an cu eclipse, cu Luni pline si Luni noi, cu planete retrograde si tranzite cum nu au mai fost de zeci zi chiar sute de ani. Cum te vor afecta toate acestea in ceea ce priveste starea de sanatate? Citeste in continuare si vei afla!Horoscop 2020 SANATATE BerbecLasa grijile deoparte si onoreaza-ti corpul! Daca nu ai timpul necesar sa faci miscare, urmareste-ti regimul alimentar. Petrece mai mult timp in natura, iesi cu prietenii, vorbeste cu oamenii, astfel incat sa—ti ridici tot timpul starea de spirit. Cu cat petreci mai putin timp in drame (ale tale sau ale altora), cu atat vei avea mai multa energie. In perioada iunie-august, evita activitatile care ar putea genera accidente.Horoscop 2020 SANATATE TaurBucura-te de viata, iar starea de sanatate va fi infloritoare. Nu te lasa influentat de gandurile negative. Ramai tot timpul pozitiv. Petrece mai mult timp in natura, evita munca in exces. Fa-ti o rutina de exercitii fizice sau de miscare in aer liber. Nu te angaja in mai multe proiecte simultan. Fa o lista de prioritati si incepe ceva nou numai dupa ce ai finalizat un proiect vechi. Gaseste echilibru intre viata profesionala si cea de familie.