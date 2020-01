VIDEO: Plecarea în lumea celor drepți a lui Ștefan Petrache i-a indurerat profund pe colegii săi de breaslă

15:40

Our hearts go out to all Australians as they cope with these devastating bushfires. Amazon is donating 1 million AU dollars in needed provisions and services. Find more about it and learn how customers can help as well. Link in bio. A post shared by Jeff Bezos (@jeffbezos) on Cu toate acestea, fondatorul Amazon a fost aspru criticat pentru donația sa mică comparativ cu valoarea de piață a companiei pe care a fondat-o și pe care o conduce, sau cu averea sa personală, relatează digi24.ro. Averea l...