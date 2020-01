HOROSCOP | Sinceritate, iubire ca în filme şi o vacanţă

08:10

Mii de iranieni revoltați au ieșit pe străzile din Teheran și alte mari orașe, pentru a denunța politica regimului ayatollahului Ali Khamenei și scandează împotriva Gardienilor Revoluţiei, forțele militare care răspund direct în fața liderului suprem, scrie deschide.md. Corespondentul BBC pentru Iran Bahman Kalbasi a postat o întegistrare video pe Twitter în care se văd protestatari alergând și spune că, potrivit unui protestatar, asupra oamenilor se trage cu gloanțe de cauciuc. Surreal. Standing in the middle of the Uni. of #Toronto Convocation Hall as people sob for the victims of #IranPlaneCrash & I get this HORRIFIC vid from a friend in #Tehran, she […]